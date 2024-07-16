Індія викликала українського посла через слова Зеленського про зустріч Путіна та Моді

8 липня, коли Моді зустрічався з Путіним, Росія завдала масованого удару по Україні

Нарендра Моді та Володимир Путін (Фото: Х-акаунт Моді)

У понеділок, 15 липня, Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова президента Володимира Зеленського щодо зустрічі прем'єр-міністра країни Нарендри Моді та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомило видання The Economic Times.

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Міністерство закордонних справ Індії викликало українського посла для обговорення цього питання. Зовнішньополітичне відомство країни висловило невдоволення Делі коментарями Зеленського на адресу Моді під час його візиту до Москви.

Також журналісти The Economic Times розповіли, що на тлі інциденту Індія відклала засідання спільної з Україною робочої групи з культури.

8 липня прем'єр Індії Моді зустрівся з Путіним у резиденції останнього в Ново-Огарьово – у день, коли Москва завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема по Охматдиту.

Того ж дня Моді опублікував фото, на яких він обіймається з російським диктатором. Зеленський написав, що це "величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях — бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі".

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