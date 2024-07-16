Индия вызвала украинского посла из-за слов Зеленского о встрече Путина и Моди

8 июля, когда Моди встречался с Путиным, Россия нанесла массированный удар по Украине

Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: Х-аккаунт Моди)

В понедельник, 15 июля, Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова президента Владимира Зеленского о встрече премьер-министра страны Нарендры Моди и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщило издание The Economic Times.

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Министерство иностранных дел Индии вызвало украинского посла для обсуждения этого вопроса. Внешнеполитическое ведомство страны выразило недовольство Дели комментариями Зеленского в адрес Моди во время его визита в Москву.

Также журналисты The Economic Times пишут, что на фоне инцидента Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре.

8 июля премьер Индии Моди встретился с Путиным в резиденции последнего в Ново-Огарево – в день, когда Москва нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе по Охматдету.

В тот же день Моди опубликовал фото, где он обнимается с российским диктатором. Зеленский написал, что это "огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям — видеть, как лидер величайшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире".

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