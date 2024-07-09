После встречи Путина и Моди из армии РФ освободят воюющих против Украины индийцев – NDTV

Два индийца погибли, воюя на стороне РФ в войне против Украины

Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: Alexander Nemenov/EPA)

Россия решила освободить всех индийцев, завербованных в армию РФ, после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди поднял эту тему во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщило издание NDTV со ссылкой на собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

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В материале говорится, что двое индийцев погибли во время войны России против Украины, тогда как десятки находящихся в зоне боевых действий утверждают, что их обманом заставили воевать.

Журналисты пишут, что Моди, находящийся в Москве с двухдневным визитом, поднял этот вопрос на частном ужине, организованном Путиным. Россия согласилась освободить всех индийцев, которые служат в их армии, и способствовать возвращению мужчин домой.

По информации NDTV, почти два десятка индийцев были вынуждены участвовать в войне против Украины после того, как их якобы обманом заставили воевать под предлогом получения высокооплачиваемой работы.

Журналисты напомнили, что в начале 2024 года в сети появилось видео, где группа мужчин из Пенджаба и Харьяны, одетых в армейскую форму, утверждали, что их обманом заставили воевать в Украине, и просили о помощи.

В феврале 2024 года власти Индии сообщили, что пытаются вернуть домой около 20 граждан страны, оказавшихся в российской армии.

12 июня Министерство иностранных дел Индии заявило, что в полномасштабной российско-украинской войне погибли двое индийцев – их завербовала Россия.

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