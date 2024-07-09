Після зустрічі Путіна і Моді з армії РФ звільнять індійців, які воюють проти України – NDTV

Нарендра Моді та Володимир Путін (Фото: Alexander Nemenov/EPA)

Росія вирішила звільнити всіх індійців, які були завербовані в армію РФ, після того, як прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді порушив цю тему під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Москві. Про це повідомило видання NDTV з посиланням на співрозмовників, ознайомлених з цим питанням.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

У матеріалі йдеться, що двоє індійців загинули під час війни Росії проти України, тоді як десятки осіб, які перебувають у зоні бойових дій, стверджують, що їх обманом змусили воювати.

Журналісти пишуть, що Моді, який перебуває в Москві з дводенним візитом, порушив це питання на приватній вечері, організованій Путіним. Росія погодилася звільнити всіх індійців, які служать у їхній армії, і сприяти поверненню чоловіків додому.

За інформацією NDTV, майже два десятки індійців були змушені брати участь у війні проти України після того, як їх нібито обманом змусили воювати під приводом отримання високооплачуваної роботи.

Журналісти згадали, що на початку 2024 року у мережі з'явилось відео, на якому група чоловіків з Пенджабу і Хар'яни, одягнених в армійську форму, стверджували, що їх обманом змусили воювати в Україні, і просили про допомогу.

У лютому 2024 року влада Індії повідомила, що намагається повернути додому близько 20 громадян країни, які опинились в російській армії.

12 червня Міністерство закордонних справ Індії заявило, що в повномасштабній російсько-українській війні загинули двоє індійців – їх завербувала Росія.

Читайте також: Прем'єр Індії обіймався з Путіним в Росії. Зеленський назвав це "величезним розчаруванням"