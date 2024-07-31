У Блінкена очікують від Індії активніших дій щодо України найближчим часом

Напередодні глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар визнавав, що його країні слід бути активнішою у питаннях України

Курт Кемпбелл (Фото: ЕРА/JEON HEON-KYUN)

Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл очікує від Індії активнішої співпраці з Україною найближчим часом. Про це він заявив на слуханнях у комітеті Сенату з міжнародних відносин, передає Reuters.

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"Думаю, що вже незабаром ми почуємо новини про те, що Індія активніше співпрацює з Україною", – сказав Кемпбелл.

Посадовець наголосив, що у співпраці з Індією країнам важливо розуміти, що вона, як і будь-яка велика держава, має власні переконання та інтереси у світі.

"Вона ніколи не буде формальним союзником чи партнером Сполучених Штатів, але це не означає, що ми не можемо мати найміцніші з можливих відносини як країни-союзники на глобальній арені", – визнав заступник Блінкена.

Своєю чергою міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар напередодні сам погоджувався, що його країна має бути активнішою у питаннях України.

Раніше видання WION з посиланням на співрозмовників у дипломатичних колах повідомило, що прем'єр Індії Нарендра Моді має прибути з візитом до України. Офіційного підтвердження не було.

8 липня прем'єр Індії Моді зустрівся з Путіним у резиденції останнього в Ново-Огарьово – у день, коли Москва завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема по Охматдиту.

Того самого дня Моді опублікував фото, на яких він обіймається з російським диктатором. Зеленський написав, що це "величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях – бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі".

15 липня Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова Зеленського щодо зустрічі Моді й Путіна.

19 липня очільник МЗС Кулеба провів розмову зі своїм індійським колегою Джайшанкаром уперше з моменту візиту Моді до Путіна.

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