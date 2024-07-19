Кулеба вперше зідзвонився з очільником МЗС Індії після візиту Моді до Путіна

Відгуки про розмову були стислі та без деталей

Володимир Путін та Нарендра Моді (Фото: EPA)

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову зі своїм індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром вперше з моменту візиту прем'єра Індії Нарендри Моді до російського диктатора Володимира Путіна.

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Відгуки про розмову були стислі та без деталей.

Міністри повідомили, що вони обговорили подальший розвиток двосторонніх відносин.

8 липня прем'єр Індії Моді зустрівся з Путіним у резиденції останнього в Ново-Огарьово – у день, коли Москва завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема по Охматдиту.

Того ж дня Моді опублікував фото, на яких він обіймається з російським диктатором. Зеленський написав, що це "величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях — бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі".

15 липня Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова Зеленського щодо зустрічі Моді та Путіна.

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