Кулеба впервые созвонился с главой МИД Индии после визита Моди к Путину

Отзывы о разговоре были краткие и без деталей

Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: EPA)

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром впервые с момента визита премьера Индии Нарендры Моди к российскому диктатору Владимиру Путину.

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Отзывы о разговоре были краткие и без деталей.

Министры сообщили, что они обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений.

8 июля премьер Индии Моди встретился с Путиным в резиденции последнего в Ново-Огарево – в день, когда Москва нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе по Охматдету.

В тот же день Моди опубликовал фото, где он обнимается с российским диктатором. Зеленский написал, что это "огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям — видеть, как лидер величайшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире".

15 июля Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова Зеленского о встрече Моди и Путина.

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