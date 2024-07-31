У Блинкена ожидают от Индии более активных действий в отношении Украины в ближайшее время

Накануне глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар признавал, что его стране следует быть более активной в вопросах Украины

Курт Кэмпбелл (Фото: ЕРА/JEON HEON-KYUN)

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл ожидает от Индии более активного сотрудничества с Украиной в ближайшее время. Об этом он заявил на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям, передает Reuters.

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"Думаю, что уже скоро мы услышим новости о том, что Индия активнее сотрудничает с Украиной", – сказал Кэмпбелл.

Чиновник подчеркнул, что в сотрудничестве с Индией странам важно понимать, что она, как и любое крупное государство, имеет свои убеждения и интересы в мире.

"Она никогда не будет формальным союзником или партнером Соединенных Штатов, но это не означает, что мы не можем иметь самые крепкие из возможных отношений как страны-союзники на глобальной арене", – признал заместитель Блинкена.

В свою очередь министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар накануне сам соглашался, что его страна должна быть более активной в вопросах Украины.

Ранее издание WION со ссылкой на собеседников в дипломатических кругах сообщило, что премьер Индии Нарендра Моди должен прибыть с визитом в Украину. Официального подтвержения не было.

8 июля премьер Индии Моди встретился с Путиным в резиденции последнего в Ново-Огарево – в день, когда Москва нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе по Охматдету.

В тот же день Моди опубликовал фото, где он обнимается с российским диктатором. Зеленский написал, что это "огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям – видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире".

15 июля Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова Зеленского по поводу встречи Моди и Путина.

19 июля глава МИД Кулеба поговорил со своим индийским коллегой Джайшанкаром впервые с момента визита Моди к Путину.

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