Глава МИД Индии считает, что его страна должна быть активнее в вопросах войны в Украине

Субраманьям Джайшанкар заявил, что в мире не так много стран, способных разговаривать одновременно с Россией и Украиной

Субраманьям Джайшанкар (Фото: ЕРА/TOMOHIRO OHSUMI)

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил на пресс-конференции в Токио, что его страна надеется помочь Украине и России достичь мира. Его цитирует NHK.

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Джайшанкар убежден, что "решение проблемы не придет на поле боя", поэтому мировые лидеры должны способствовать более скорым мирным переговорам Киева и Москвы.

По его словам, Индия должна быть более активной в вопросах российско-украинской войны, поскольку "в мире не так много стран, которые могут разговаривать и с Украиной, и с Россией".

Ранее издание WION со ссылкой на собеседников в дипломатических кругах сообщило, что премьер Индии Нарендра Моди должен прибыть с визитом в Украину. Официального подтверждения не было.

8 июля премьер Индии Моди встретился с Путиным в резиденции последнего в Ново-Огарево – в день, когда Москва нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе по Охматдету.

В тот же день Моди опубликовал фото, где он обнимается с российским диктатором. Зеленский написал, что это "огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям – видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире".

15 июля Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова Зеленского по поводу встречи Моди и Путина.

19 июля глава МИД Кулеба провел разговор со своим индийским коллегой Джайшанкаром впервые с момента визита Моди к Путину.

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