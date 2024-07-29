Пятый наемник из Индии погиб, воюя в Украине на стороне России – AFP

Нарендра Моди (Фото: Harish Tyagi/EPA)

Завербованный в российскую армию 22-летний гражданин Индии погиб на войне против Украины. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на его родственников, цитирует BBC.

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Это уже пятая подтвержденная смерть гражданина Индии в последнее время, отметили журналисты. Но когда именно он погиб, неизвестно.

22-летний Рави Моун отправился в Россию в январе, после того как частный агент по трудоустройству пообещал ему работу в сфере транспорта, сообщил его брат Аджай. Однако на месте его обучили владеть оружием и в марте отправили на фронт.

"Потеряв с ним связь, я обратился в посольство Индии в Москве, где нам сообщили, что мой брат умер", – сказал Аджай, добавив, что посольство попросило семью прислать образцы ДНК для опознания.

Родственники также обратились за помощью в Офис премьер-министра Индии Нарендры Моди, чтобы вернуть тело на родину.

В феврале 2024 года власти Индии сообщили, что пытаются вернуть домой около 20 граждан страны, оказавшихся в российской армии.

12 июня Министерство иностранных дел Индии заявило, что в полномасштабной российско-украинской войне погибли двое индийцев – их завербовала Россия.

9 июля издание NDTV писало, что Россия решила уволить всех индийцев, завербованных в армию РФ, после того как Моди поднял эту тему во время встречи с Путиным.

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