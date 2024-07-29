П’ятий найманець з Індії загинув, воюючи в Україні на боці Росії – AFP

Нарендра Моді (Фото: Harish Tyagi/EPA)

Завербований до російської армії 22-річний громадянин Індії загинув на війні проти України. Про це повідомило агентство AFP з посиланням на його родичів, цитує BBC.

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Це вже п'ята підтверджена смерть громадянина Індії за останній час, зазначили журналісти. Але коли саме він загинув, невідомо.

22-річний Раві Моун вирушив до Росії у січні, після того, як приватний агент з працевлаштування пообіцяв йому роботу у сфері транспорту, повідомив його брат Аджай. Однак на місці його навчили володіти зброєю та у березні відправили на фронт.

"Втративши з ним зв'язок, я звернувся до посольства Індії в Москві, де нам повідомили, що мій брат помер", – сказав Аджай, додавши, що посольство попросило сім'ю надіслати зразки ДНК для впізнання.

Родичі також звернулися за допомогою до Офісу прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, щоб повернути тіло на батьківщину.

У лютому 2024 року влада Індії повідомила, що намагається повернути додому близько 20 громадян країни, які опинились у російській армії.

12 червня Міністерство закордонних справ Індії заявило, що в повномасштабній російсько-українській війні загинули двоє індійців – їх завербувала Росія.

9 липня видання NDTV писало, що Росія вирішила звільнити всіх індійців, які були завербовані в армію РФ, після того, як Моді порушив цю тему під час зустрічі з Путіним.

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