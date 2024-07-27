Моди, вероятно, собирается в Украине. Ранее он обнимался с Путиным

По данным WION, визит в Украину планируется вероятнее всего на 23 августа

Нарендра Моди (Фото: EPA)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, вероятно, посетит в августе Украину. Это будет первый его визит за время войны. Об этом сообщило издание WION со ссылкой на собеседников в дипломатических кругах.

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По данным журналистов, визит Моди в Украину планируется вероятнее всего на 23 августа.

Это подтвердили несколько собеседников в дипломатических кругах Дели.

8 июля премьер Индии Моди встретился с Путиным в резиденции последнего в Ново-Огарево – в день, когда Москва нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе по Охматдет.

В тот же день Моди опубликовал фото, где он обнимается с российским диктатором. Зеленский написал, что это "огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям — видеть, как лидер величайшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире".

15 июля Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова Зеленского о встрече Моди и Путина.

19 июля глава МИД Кулеба провел разговор со своим индийским коллегой Джайшанкаром впервые с момента визита Моди к Путину.

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