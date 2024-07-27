Моді, ймовірно, збирається в Україну. Раніше він обіймався з Путіним

За даними WION, візит до України планується найімовірніше на 23 серпня

Нарендра Моді (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, ймовірно, відвідає у серпні Україну. Це буде перший його візит за час війни. Про це повідомило видання WION з посиланням на співрозмовників у дипломатичних колах.

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За даними журналістів, візит Моді до України планується найімовірніше на 23 серпня.

Це виданню підтвердили декілька співрозмовників у дипломатичних колах Делі.

8 липня прем'єр Індії Моді зустрівся з Путіним у резиденції останнього в Ново-Огарьово – у день, коли Москва завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема по Охматдиту.

Того ж дня Моді опублікував фото, на яких він обіймається з російським диктатором. Зеленський написав, що це "величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях — бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі".

15 липня Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова Зеленського щодо зустрічі Моді й Путіна.

19 липня очільник МЗС Кулеба провів розмову зі своїм індійським колегою Джайшанкаром уперше з моменту візиту Моді до Путіна.

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