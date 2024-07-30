Глава МЗС Індії вважає, що його країна має бути активнішою у питанні війни в України
Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив на пресконференції у Токіо, що його країна сподівається допомогти Україні та Росії досягти миру. Його цитує NHK.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
Джайшанкар переконаний, що "розв'язання проблеми не прийде на полі бою", тому світові лідери мають сприяти скорішим мирним переговорам Києва й Москви.
За його словами, Індія повинна бути активнішою у питаннях російсько-української війни, оскільки "у світі не так багато країн, які можуть розмовляти і з Україною, і з Росією".
Раніше видання WION з посиланням на співрозмовників у дипломатичних колах повідомило, що прем'єр Індії Нарендра Моді має прибути з візитом до України. Офіційного підтвердження не було.
- 8 липня прем'єр Індії Моді зустрівся з Путіним у резиденції останнього в Ново-Огарьово – у день, коли Москва завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема по Охматдиту.
- Того ж дня Моді опублікував фото, на яких він обіймається з російським диктатором. Зеленський написав, що це "величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях — бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі".
- 15 липня Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова Зеленського щодо зустрічі Моді й Путіна.
- 19 липня очільник МЗС Кулеба провів розмову зі своїм індійським колегою Джайшанкаром уперше з моменту візиту Моді до Путіна.
Читайте також: П’ятий найманець з Індії загинув, воюючи в Україні на боці Росії – AFP