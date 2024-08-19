Bloomberg: Индия согласилась передавать сообщения между Зеленским и Путиным

В то же время Моди исключил роль посредника в прекращении российской войны в Украине, пишет Bloomberg

Нарендра Моди (Фото: Max Slovencik/EPA)

Индия согласилась передавать сообщения между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Киев в пятницу, 23 августа, чтобы попытаться сбалансировать связи с Вашингтоном и Москвой, но исключил роль посредника в прекращении российской войны в Украине, заявили собеседники Bloomberg.

Однако Индия согласилась передавать сообщения между Зеленским и Путиным, подчеркнули они.

В материале говорится, что визит Моди в Украину состоится через несколько недель после того, как он посетил Россию, что вызвало недовольство в Вашингтоне.

Администрация президента США Джо Байдена сделала более тесные связи с Индией существенной частью своей внешней политики. Американские чиновники выразили обеспокоенность визитом премьера Индии в Россию во время ряда встреч и телефонных разговоров со своими индийскими коллегами в июле.

Нежелание Моди выступать посредником в прекращении войны частично объясняется зависимостью Индии от России, которая поставляет дешевую нефть и оружие. Нью-Дели воздерживается от критики Москвы в связи с вторжением в Украину, которое длится уже третий год. Кроме того, Индия увеличила закупки российской нефти до рекордных показателей, отметили журналисты.

Собеседники Bloomberg также рассказали, что визит Моди в Киев будет ограничен несколькими часами из соображений безопасности. Для Зеленского важно встретиться с премьером страны, чтобы обсудить роль Нью-Дели в восстановлении мира в регионе, добавил один из собеседников.

Индия занимает центральное место в амбициях Зеленского привлечь на свою сторону ключевые страны так называемого Глобального Юга. Индия была среди государств на Саммите мира в Швейцарии, которые не подписали коммюнике, что послужило ударом по стремлению Украины расширить поддержку Киева в войне, говорится в материале.

19 августа Офис президента подтвердил, что Моди посетит Украину в пятницу, 23 августа. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в страну.

8 июля премьер Индии Моди встретился с Путиным в резиденции последнего в Ново-Огарево – в день, когда Москва нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе по Охматдету.

В тот же день Моди опубликовал фото, на которых он обнимается с российским диктатором. Зеленский написал, что это "огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям – видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире".

15 июля Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова Зеленского по поводу встречи Моди и Путина.

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