"Впервые в истории". У Зеленского подтвердили: индийский премьер Моди едет в Украину

Визит запланирован на 23 августа, будут переговоры между двумя лидерами и подписание ряда двусторонних документов

Нарендра Моди (Фото: HARISH TYAGI/EPA)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину 23 августа – это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в страну. Об этом сообщил Офис президента Владимира Зеленского.

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Моди совершит официальный визит в Украину в День Государственного флага, 23 августа, и это станет первым в истории двусторонних отношений визитом премьера Индии в Украину.

В частности, ОП анонсирует переговоры между Моди и Зеленским во время визита – политики обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Кроме этого, запланировано подписание ряда документов между двумя странами – Офис не уточняет, каких именно.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Индии сообщило, что Моди посетит Украину с официальным визитом в августе.

8 июля Моди встречался с российским диктатором Владимиром Путиным – в день массированного удара оккупантов, в частности, по детской больнице Охматдет в Киеве.

Тогда же президент Зеленский написал: "Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям – видеть, как в такой день лидер крупнейшей в мире демократии обнимает в Москве самого кровавого преступника в мире".

Уже 15 июля Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить эти слова Зеленского.

26 июля индийское издание The Economic Times сообщило, что замминистра финансов США направил письмо в индийские банки, в котором предупреждал: финансовые учреждения, которые будут сотрудничать с российским военно-промышленным комплексом, рискуют потерять доступ к финансовой системе Штатов.

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