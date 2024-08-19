"Вперше в історії". У Зеленського підтвердили: індійський прем'єр Моді їде до України
Нарендра Моді (Фото: HARISH TYAGI / EPA)

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну 23 серпня – це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до країни. Про це повідомив Офіс президента Володимира Зеленського.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Моді здійснить офіційний візит до України у День Державного прапора, 23 серпня, і це стане першим в історії двосторонніх відносин візитом прем'єра Індії до України.

Зокрема, ОП анонсує переговори між Моді та Зеленським під час візиту – політики обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці.

Окрім цього, заплановано підписання низки документів між двома країнами – Офіс не уточнює, яких саме.

Раніше агенція Reuters з посиланням на Міністерство закордонних справ Індії повідомила, що Моді відвідає Україну з офіційним візитом у серпні. 

8 липня Моді зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним – у день масованого удару окупантів, зокрема, по дитячій лікарні Охматдит у Києві.

Тоді ж президент Зеленський написав: "Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях – бачити, як у такий день лідер найбільшої у світі демократії обіймає в Москві найкривавішого злочинця у світі".

Уже 15 липня Індія викликала українського посла, щоб обговорити ці слова Зеленського.

Читайте також: У Блінкена очікують від Індії активніших дій щодо України найближчим часом

Володимир Зеленськийволодимир путіннарендра модівізит