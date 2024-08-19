"Вперше в історії". У Зеленського підтвердили: індійський прем'єр Моді їде до України

Візит заплановано на 23 серпня, будуть переговори між двома лідерами та підписання низки двосторонніх документів

Нарендра Моді (Фото: HARISH TYAGI / EPA)

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну 23 серпня – це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до країни. Про це повідомив Офіс президента Володимира Зеленського.

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Моді здійснить офіційний візит до України у День Державного прапора, 23 серпня, і це стане першим в історії двосторонніх відносин візитом прем'єра Індії до України.

Зокрема, ОП анонсує переговори між Моді та Зеленським під час візиту – політики обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці.

Окрім цього, заплановано підписання низки документів між двома країнами – Офіс не уточнює, яких саме.

Раніше агенція Reuters з посиланням на Міністерство закордонних справ Індії повідомила, що Моді відвідає Україну з офіційним візитом у серпні.

8 липня Моді зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним – у день масованого удару окупантів, зокрема, по дитячій лікарні Охматдит у Києві.

Тоді ж президент Зеленський написав: "Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях – бачити, як у такий день лідер найбільшої у світі демократії обіймає в Москві найкривавішого злочинця у світі".

Уже 15 липня Індія викликала українського посла, щоб обговорити ці слова Зеленського.

26 липня індійське видання The Economic Times повідомило, що заступник міністра фінансів США надіслав листа до індійських банків, у якому попереджав: фінансові установи, які співпрацюватимуть із російським військово-промисловим комплексом, ризикують втратити доступ до фінансової системи Штатів.

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