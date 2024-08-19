МЗС Індії підтвердило візит Моді до України в серпні

Це буде перший його візит за час війни

Нарендра Моді (Фото: Harish Tyagi/EPA)

У серпні прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну з офіційним візитом. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на Міністерство закордонних справ Індії.

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Це буде перший візит Моді до України від початку російського повномасштабного вторгнення. Він відбудеться через півтора місяця після зустрічі прем’єра Індії з російським диктатором Володимиром Путіним.

Деталі поїздки будуть опубліковані згодом, зазначило МЗС.

У матеріалі Reuters йдеться, що Індія і далі торгує з Росією і не запровадила санкції після повномасштабного вторгнення в Україну. Індія утримується від прямого звинувачення РФ у агресії проти України, закликаючи врегулювати конфлікт шляхом діалогу та дипломатії.

Нью-Делі прагне поглиблювати відносини із Заходом, зберігаючи водночас зв’язки з Москвою, пишуть журналісти.

27 липня видання WION писало, що Моді відвідає Україну 23 серпня.

8 липня прем'єр Індії Моді зустрівся з Путіним у резиденції останнього в Ново-Огарьово – у день, коли Москва завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема по Охматдиту.

Того самого дня Моді опублікував фото, на яких він обіймається з російським диктатором. Зеленський написав, що це "величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях — бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі".

15 липня Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова Зеленського щодо зустрічі Моді й Путіна.

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