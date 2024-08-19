МИД Индии подтвердил визит Моди в Украину в августе

Это будет первый его визит за время войны

Нарендра Моди (Фото: Harish Tyagi/EPA)

В августе премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину с официальным визитом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Индии.

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Это будет первый визит Моди в Украину с начала российского полномасштабного вторжения. Он состоится спустя полтора месяца после встречи премьера Индии с российским диктатором Владимиром Путиным.

Детали поездки будут опубликованы позже, отметил МИД.

В материале Reuters говорится, что Индия продолжает торговать с Россией и не ввела санкции после полномасштабного вторжения в Украину. Индия воздерживается от прямого обвинения РФ в агрессии против Украины, призывая урегулировать конфликт путем диалога и дипломатии.

Нью-Дели стремится углублять отношения с Западом, сохраняя при этом связи с Москвой, пишут журналисты.

27 июля издание WION писало, что Моди посетит Украину 23 августа.

8 июля премьер Индии Моди встретился с Путиным в резиденции последнего в Ново-Огарево – в день, когда Москва нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе по Охматдету.

В тот же день Моди опубликовал фото, где он обнимается с российским диктатором. Зеленский написал, что это "огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям – видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире".

15 июля Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова Зеленского по поводу встречи Моди и Путина.

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