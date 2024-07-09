В Охмадиті завершили аварійно-рятувальні роботи – загинуло двоє людей, 32 поранені
9 липня рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні Охматдит у Києві. Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
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За даними Клименка, внаслідок російської атаки загинуло двоє людей, за медичною допомогою звернулося 32 поранених, госпіталізовано з травмами вісьмох дітей.
Загалом станом на зараз у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких 4 дитини, та 117 людей постраждало, з них – 10 дітей, зазначив він.
"Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців", – написав міністр.
Зранку 9 липня міський голова Віталій Кличко заявив, що з Охматдиту в інші медичні заклади переведені 94 дитини.
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