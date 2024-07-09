В Охмадете завершили аварийно-спасательные работы – погибли два человека, 32 ранены
9 июля спасатели завершили аварийно-спасательные работы на территории детской больницы Охматдет в Киеве. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.
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По данным Клименко, в результате российской атаки погибли два человека, за медицинской помощью обратились 32 раненых, госпитализированы с травмами восемь детей.
В целом по состоянию на сейчас в Киеве в результате российских ударов 8 июля погибли 29 человек, среди которых 4 ребенка, и 117 человек пострадали, из них – 10 детей, отметил он.
"Сутки непрерывной и самоотверженной работы. Спасибо каждому, кто помогал, спасал, поддерживал. Невероятная сила единства украинцев", – написал министр.
Утром 9 июля городской голова Виталий Кличко заявил, что из Охматдета в другие медицинские учреждения переведены 94 ребенка.
- 8 июля 2024 года РФ нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. В целом Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожило 30.
- В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – погибли семь человек, трое получили ранения.
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