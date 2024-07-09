Неизвестные могли привезти отравленную питьевую воду в Охматдет – полиция проверяет

Охмадет после российского удара 8 июля (Фото: EPA)

Киевская волонтер Екатерина Терехова заявила, что неизвестные привезли отравленную воду на место удара по детской больнице Охмадит 8 июля. Она утверждает – двое работников полиции получили химическое отравление. Полиция Киева проверяет эту информацию.

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Волонтер заявила – на место ракетного удара по больнице в Киеве немало неравнодушных привезли воду.

Позже, по ее словам, когда она уже покидала место удара, правоохранители сказали, что кто-то привез отравленную воду.

"Полицейские позвали нас, спросили, что это у нас за вода", – рассказала она.

Последствия российского удара по Охмадиту 8 июля (Фото: EPA)

По словам Тереховой – это вода из Ашану "Слободская". Она утверждает – у нее, сотрудницы фонда, ее друзей и полицейских химическое отравление.

Также она добавила, что вода сначала была запакована, но потом, когда ее сравнили с другой подобной водой – обнаружили, что на них отличались этикетки.

Полиция Киева проверяет информацию о возможном отравлении питьевой воды. Эту информацию правоохранители обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей.

В то же время в полиции проинформировали, что к медицинским работникам обращений от граждан и правоохранителей по поводу возможного отравления водой не поступало.

По состоянию на утро 9 июля в Киеве возросло количество погибших и раненых в результате российского массированного удара 8 июля – 27 и 117 соответственно. Среди тех, кого убила оккупационная армия, – четверо детей.

8 июля РФ нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. В целом Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.

Под удар в Киеве попала детская больница Охматдет. Там продолжают разбирать завалы.

В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – в результате погибли семь человек, трое получили ранения.

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