Неизвестные могли привезти отравленную питьевую воду в Охматдет – полиция проверяет
Киевская волонтер Екатерина Терехова заявила, что неизвестные привезли отравленную воду на место удара по детской больнице Охмадит 8 июля. Она утверждает – двое работников полиции получили химическое отравление. Полиция Киева проверяет эту информацию.
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Волонтер заявила – на место ракетного удара по больнице в Киеве немало неравнодушных привезли воду.
Позже, по ее словам, когда она уже покидала место удара, правоохранители сказали, что кто-то привез отравленную воду.
"Полицейские позвали нас, спросили, что это у нас за вода", – рассказала она.
По словам Тереховой – это вода из Ашану "Слободская". Она утверждает – у нее, сотрудницы фонда, ее друзей и полицейских химическое отравление.
Также она добавила, что вода сначала была запакована, но потом, когда ее сравнили с другой подобной водой – обнаружили, что на них отличались этикетки.
Полиция Киева проверяет информацию о возможном отравлении питьевой воды. Эту информацию правоохранители обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей.
В то же время в полиции проинформировали, что к медицинским работникам обращений от граждан и правоохранителей по поводу возможного отравления водой не поступало.
По состоянию на утро 9 июля в Киеве возросло количество погибших и раненых в результате российского массированного удара 8 июля – 27 и 117 соответственно. Среди тех, кого убила оккупационная армия, – четверо детей.
- 8 июля РФ нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. В целом Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.
- Под удар в Киеве попала детская больница Охматдет. Там продолжают разбирать завалы.
- В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – в результате погибли семь человек, трое получили ранения.
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