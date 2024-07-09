Невідомі могли привезти отруєну питну воду до Охматдиту. Поліція перевіряє, але звернень не було

Охмадит після російського удару 8 липня (Фото: EPA)

Київська волонтерка Катерина Терехова заявила, що невідомі нібито привезли отруєну воду на місце удару по дитячій лікарні Охмадит 8 липня. Вона стверджує – двоє працівників поліції отримали хімічне отруєння. Наразі поліція Києва перевіряє цю інформацію.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Волонтерка заявила, що на місце ракетного удару по лікарні в Києві чимало небайдужих привезли воду.

Опісля, за її словами, коли вона вже покидала місце удару, правоохоронці сказали, що хтось привіз отруєну воду.

"Поліцейські покликали нас, спитали, що це у нас за вода", – розповіла волонтерка.

Наслідки російського удару по Охмадиту 8 липня (Фото: EPA)

За словами Терехової – це вода з Ашану "Слобідська". Вона стверджує, що у неї, співробітниці фонду, її друзів та поліціянтів хімічне отруєння.

Також вона додала, що вода спершу була запакована, але потім, коли її порівняли з іншою подібною водою, – виявили, що на них відрізнялися етикетки.

Поліція Києва наразі перевіряє інформацію щодо можливого отруєння питної води. Цю інформацію правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж.

Водночас у поліції проінформували, що до медичних працівників звернень від громадян та правоохоронців щодо можливого отруєння водою не надходило.

Станом на ранок 9 липня у Києві зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського масованого удару 8 липня – 27 та 117 відповідно. Серед тих, кого вбила окупаційна армія, – четверо дітей.

8 липня РФ завдала масованого удару по регіонах України ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ. Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.

Під удар у Києві потрапила дитяча лікарня Охматдит. Там продовжують розбирати завали.

Унаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – загинули семеро людей, троє зазнали поранень.

Читайте також: "Побачив, що летять двері". Подробиці удару Росії по Охматдиту – фоторепортаж