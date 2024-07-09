Невідомі могли привезти отруєну питну воду до Охматдиту. Поліція перевіряє, але звернень не було
Київська волонтерка Катерина Терехова заявила, що невідомі нібито привезли отруєну воду на місце удару по дитячій лікарні Охмадит 8 липня. Вона стверджує – двоє працівників поліції отримали хімічне отруєння. Наразі поліція Києва перевіряє цю інформацію.
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Волонтерка заявила, що на місце ракетного удару по лікарні в Києві чимало небайдужих привезли воду.
Опісля, за її словами, коли вона вже покидала місце удару, правоохоронці сказали, що хтось привіз отруєну воду.
"Поліцейські покликали нас, спитали, що це у нас за вода", – розповіла волонтерка.
За словами Терехової – це вода з Ашану "Слобідська". Вона стверджує, що у неї, співробітниці фонду, її друзів та поліціянтів хімічне отруєння.
Також вона додала, що вода спершу була запакована, але потім, коли її порівняли з іншою подібною водою, – виявили, що на них відрізнялися етикетки.
Поліція Києва наразі перевіряє інформацію щодо можливого отруєння питної води. Цю інформацію правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж.
Водночас у поліції проінформували, що до медичних працівників звернень від громадян та правоохоронців щодо можливого отруєння водою не надходило.
Станом на ранок 9 липня у Києві зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського масованого удару 8 липня – 27 та 117 відповідно. Серед тих, кого вбила окупаційна армія, – четверо дітей.
- 8 липня РФ завдала масованого удару по регіонах України ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ. Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.
- Під удар у Києві потрапила дитяча лікарня Охматдит. Там продовжують розбирати завали.
- Унаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – загинули семеро людей, троє зазнали поранень.
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