Премьер Индии Моди прибыл в Киев

Нарендра Моди (Фото: Max Slovencik/EPA)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу, 23 августа, прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом сообщило издание The Times of India.

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Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину. Ожидается, что в Киеве Моди проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.

"Историческая встреча будет сосредоточена на поиске мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией, который длится уже более двух с половиной лет после российского вторжения", — пишет издание.

По информации The Times of India, Моди также посетит Национальный музей Украины, где почтит память детей, погибших в результате российской агрессии.

Визит Моди в Киев состоялся спустя почти шесть недель после его поездки в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, которая вызвала критику со стороны США и некоторых их западных союзников, отметили журналисты.

8 июля премьер Индии Моди встретился с Путиным в резиденции последнего в Ново-Огарево – в день, когда Москва нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе по Охматдету.

В тот же день Моди опубликовал фото, где он обнимается с российским диктатором. Зеленский написал, что это "огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям – видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире".

15 июля Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова Зеленского по поводу встречи Моди и Путина.

19 августа Bloomberg писало, что Индия согласилась передавать сообщения между Зеленским и Путиным.

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