"Головна тема – війна". Єрмак розповів деталі тригодинних переговорів Моді та Зеленського

Керівник ОП заявив, що індійський лідер готовий підтримати другий Саміт миру і хоче зробити свій внесок задля миру в Україні

Андрій Єрмак (Фото: ОП)

Переговори між президентом Володимиром Зеленським та індійським прем'єром Нарендрою Моді у Києві тривали майже три години, їх головною темою стала російсько-українська війна. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Безумовно, головною темою була війна Росії проти України. Наш президент – дуже відверта та пряма людина, тому всі меседжі наших принципових позицій знову були озвучені нашим колегам з Індії", – розповів він.

Єрмак наголосив, що "дуже важливою" була реакція Моді, який "назвав війну війною, і сказав, що завжди Індія була на боці міжнародного права".

За словами керівника ОП, індійський лідер наголосив, що його країна ніколи не підтримає будь-яку ініціативу, яка буде пов'язана з компромісами щодо територіальної цілісності України.

Моді також готовий підтримати другий Саміт миру і хоче зробити свій внесок задля миру в Україні, додав Єрмак.

Вранці 23 серпня Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України.

Індійський прем'єр Моді та Зеленський поклали іграшки до місця мультимедійного мартирологу "Діти" в Києві та вшанували пам'ять загиблих унаслідок російської агресії українських дітей хвилиною мовчання.

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