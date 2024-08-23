Моді закликав до переговорів про мир. Каже, що готовий сприяти цьому "як друг"

Індія готова відігравати активну роль у будь-яких спробах просування до миру, заявив прем'єр країни

Нарендра Моді (Фото: ЕРА/MAX SLOVENCIK)

Прем'єр Індії Нарендра Моді заявив на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві, що особисто він, як "друг України", готовий зробити внесок у становлення миру між Києвом та Москвою.

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"Я хочу запевнити, що Індія готова відігравати активну роль у будь-яких спробах просування до миру. І якщо я особисто зможу відіграти якусь роль, я зроблю це, запевняю вас як друг", – сказав Моді.

Індійський прем'єр наполягає, що Україні та Росії "час розпочинати мирні переговори", оскільки "знайти шлях до вирішення конфлікту можна тільки через діалог і засобами дипломатії".

"І нам потрібно рухатися в цьому напрямі, не гаючи часу. Обидві сторони мають сісти за стіл переговорів і шукати вихід із цієї кризи", – підсумував політик.

Вранці 23 серпня Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України.

Індійський прем'єр Моді та Зеленський поклали іграшки до місця мультимедійного мартирологу "Діти" в Києві та вшанували пам'ять загиблих унаслідок російської агресії українських дітей хвилиною мовчання.

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