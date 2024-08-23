Моди призвал к переговорам о мире. Говорит, что готов содействовать этому "как друг"
Премьер Индии Нарендра Моди заявил на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, что лично он, как "друг Украины", готов внести вклад в становление мира между Киевом и Москвой.
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"Я хочу заверить, что Индия готова играть активную роль в любых попытках продвижения к миру. И если я лично смогу сыграть какую-нибудь роль, я сделаю это, уверяю вас как друг", – сказал Моди.
Индийский премьер настаивает, что Украине и России "пора начинать мирные переговоры", поскольку "найти путь к разрешению конфликта можно только через диалог и средствами дипломатии".
"И нам нужно двигаться в этом направлении, не теряя времени. Обе стороны должны сесть за стол переговоров и искать выход из этого кризиса", – подытожил политик.
- Утром 23 августа Моди прибыл в Киев. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину.
- Индийский премьер Моди и Зеленский положили игрушки к месту мультимедийного мартиролога "Дети" в Киеве и почтили память погибших в результате российской агрессии украинских детей минутой молчания.
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