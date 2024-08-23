Моди: Индия пыталась держаться подальше от войны в Украине, но это не означает безразличие

Премьер Индии заверил, что роль его страны заключается в том, чтобы предоставлять гуманитарную помощь пострадавшим украинцам

Нарендра Моди (Фото: ЕРА)

Индия все время пыталась держаться подальше от российско-украинской войны, но это не значит, что ей было совершенно безразлично. Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

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По словам Моди, в войне России против Украины Индия играла "двойную роль". В первую очередь, она заключается в гуманитарной помощи пострадавшим украинцам.

"Во время кризиса есть несколько типов помощи, в которой нуждался народ Украины, и чтобы удовлетворить эти потребности, мы приняли гуманитарную точку зрения, и мы пытались сделать все возможное, чтобы удовлетворить эти потребности", – подчеркнул он.

Второй аспект роли Индии в российско-украинской войне, как утверждает индийский премьер, заключается в том, чтобы "держаться как можно дальше от этого".

"Но это никогда не означало, что мы были просто безразличными наблюдателями. Мы никогда не были нейтральными. И с первого дня у нас была своя сторона. Нашей стороной был мир", – высказался Моди.

Утром 23 августа Моди прибыл в Киев. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину.

Индийский премьер Моди и Зеленский положили игрушки к месту мультимедийного мартиролога "Дети" в Киеве и почтили память погибших в результате российской агрессии украинских детей минутой молчания.

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