Моді: Індія намагалася триматися якомога далі від війни в Україні, але це не означає байдужість

Прем'єр Індії запевнив, що роль його країни полягає у тому, щоб надавати гуманітарну допомогу постраждалим українцям

Нарендра Моді (Фото: ЕРА)

Індія весь час намагалася триматися якомога далі від російсько-української війни, але це не означає, що їй було зовсім байдуже. Про це заявив прем'єр Індії Нарендра Моді на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

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За словами Моді, у війні Росії проти України Індія відігравала "подвійну роль". Передусім вона полягає у гуманітарній допомозі постраждалим українцям.

"Під час кризи є кілька типів допомоги, якої потребував народ України, і щоб задовольнити ці потреби, ми прийняли гуманітарну точку зору, і ми намагалися зробити все можливе, щоб задовольнити ці потреби", – наголосив він.

Другий аспект ролі Індії у російсько-українській війні, як стверджує індійський прем'єр, полягає у тому, щоб "триматися якомога далі від цього".

"Але це ніколи не означало, що ми були просто байдужими спостерігачами. Ми ніколи не були нейтральними. І з першого дня у нас була своя сторона. Нашою стороною був мир", – висловився Моді.

Вранці 23 серпня Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України.

Індійський прем'єр Моді та Зеленський поклали іграшки до місця мультимедійного мартирологу "Діти" в Києві та вшанували пам'ять загиблих унаслідок російської агресії українських дітей хвилиною мовчання.

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