Україна та Індія погодили документи про співпрацю у чотирьох сферах: про що йдеться

Вранці 23 серпня Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України

Володимир Зеленський та Нарендра Моді (Фото: ОП)

Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю у медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з індійським прем'єром Нарендрою Моді.

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"Сьогодні ми погодили з Індією чотири документи. Це співпраця у медичній сфері, в аграрному напрямку, гуманітарному й останнє – культура. Підготовлена спільна заява за змістом візиту прем'єр-міністра Індії щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими державами та військової співпраці", – заявив президент.

Вранці 23 серпня Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України.

Індійський прем'єр Моді та Зеленський поклали іграшки до місця мультимедійного мартирологу "Діти" в Києві та вшанували пам'ять загиблих внаслідок російської агресії українських дітей хвилиною мовчання.

Фото: Офіс президента

8 липня прем'єр Індії Моді зустрівся з Путіним у резиденції останнього в Ново-Огарьово – у день, коли Москва завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема по Охматдиту.

Того самого дня Моді опублікував фото, на яких він обіймається з російським диктатором. Зеленський написав, що це "величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях — бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі".

15 липня Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова Зеленського щодо зустрічі Моді й Путіна.

19 серпня Bloomberg писало, що Індія погодилася передавати повідомлення між Зеленським та Путіним.

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