Украина и Индия согласовали документы о сотрудничестве в четырех сферах: детали

Утром 23 августа Моди прибыл в Киев. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину

Владимир Зеленский и Нарендра Моди (Фото: ОП)

Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сферах. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с индийским коллегой Нарендрой Моди.

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"Сегодня мы согласовали с Индией четыре документа. Это сотрудничество в медицинской сфере, в аграрном направлении, гуманитарном и последнее – культура. Подготовлено совместное заявление о содержании визита премьер-министра Индии относительно развития стратегического партнерства между нашими странами, торговли между нашими государствами и военного сотрудничества", – заявил президент.

Утром 23 августа Моди прибыл в Киев. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину.

Индийский премьер Моди и Зеленский положили игрушки к месту мультимедийного мартиролога "Дети" в Киеве и почтили память погибших в результате российской агрессии украинских детей минутой молчания.

Фото: Офис президента

8 июля премьер Индии Моди встретился с Путиным в резиденции последнего в Ново-Огарево – в день, когда Москва нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе по Охматдету.

В тот же день Моди опубликовал фото, на которых он обнимается с российским диктатором. Зеленский написал, что это "огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям – видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире".

15 июля Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова Зеленского по поводу встречи Моди и Путина.

19 августа Bloomberg писало, что Индия согласилась передавать сообщения между Зеленским и Путиным.

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