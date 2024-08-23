"Главная тема – война". Ермак рассказал детали трехчасовых переговоров Моди и Зеленского
Переговоры между президентом Владимиром Зеленским и индийским премьером Нарендрой Моди в Киеве продолжались около трех часов, их главной темой стала российско-украинская война. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
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"Безусловно, главной темой была война России против Украины. Наш президент – очень откровенный и прямой человек, поэтому все месседжи наших принципиальных позиций снова были озвучены нашим коллегам из Индии", – рассказал он.
Ермак подчеркнул, что "очень важной" была реакция Моди, который "назвал войну войной, и сказал, что всегда Индия была на стороне международного права".
По словам руководителя ОП, индийский лидер подчеркнул, что его страна никогда не поддержит какую-либо инициативу, которая будет связана с компромиссами по территориальной целостности Украины.
Моде также готов поддержать второй Саммит мира и хочет внести свой вклад в мир в Украине, добавил Ермак.
- Утром 23 августа Моди прибыл в Киев. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину.
- Индийский премьер Моди и Зеленский положили игрушки к месту мультимедийного мартиролога "Дети" в Киеве и почтили память погибших в результате российской агрессии украинских детей минутой молчания.
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