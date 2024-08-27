Индия не хочет быть посредником между Киевом и Москвой – индийский аналитик
Индия не может играть роль посредника в войне между Россией и Украиной. Об этом в интервью LIGA.net сказал исполнительный редактор Института безопасности и политики развития (Вашингтон) Джаганнат Панда: "Не думаю, что индийский премьер Нарендра Моди во время визита в Киев преследовал эту цель".
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Отношения между Москвой и Киевом очень плохие, констатирует Панда, – неизвестно, можно ли их вообще наладить. Это не двусторонняя война, а более широкая: Украину поддерживают США, ЕС, НАТО, россиян – Китай.
Индия не очень хотела бы вмешиваться или пытаться взять на себя роль посредника. У Нью-Дели много собственных проблем: "Нам нужна поддержка РФ".
"Я не вижу перспектив посредника, чтобы Индия вела успешные переговоры и пыталась достичь консенсуса между ЕС, НАТО и Россией. Это маловероятно", – говорит Панда.
- Индия может повлиять на окончание войны, если откажется от покупки нефти из России, считает президент Владимир Зеленский. Украина готова работать с Индией, но на сегодняшний день нет ответа, как это сделать, рассказал глава государства в общении с индийскими медиа.
- Президент Владимир Зеленский "абсолютно поддерживает" проведение второго Глобального саммита мира в Индии, но это невозможно, пока та не присоединилась к общему коммюнике предыдущей такой встречи. Стороны не давят друг на друга в этом вопросе, рассказал он в общении с индийскими медиа.