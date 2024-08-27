Индия не хочет быть посредником между Киевом и Москвой – индийский аналитик

Индийский премьер Нарендра Моди не будет искать компромисс между ЕС, НАТО и Россией, считает Джаганнат Панда

Моде встречается с Зеленским в Киеве 23 августа (Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO)

Индия не может играть роль посредника в войне между Россией и Украиной. Об этом в интервью LIGA.net сказал исполнительный редактор Института безопасности и политики развития (Вашингтон) Джаганнат Панда: "Не думаю, что индийский премьер Нарендра Моди во время визита в Киев преследовал эту цель".

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Отношения между Москвой и Киевом очень плохие, констатирует Панда, – неизвестно, можно ли их вообще наладить. Это не двусторонняя война, а более широкая: Украину поддерживают США, ЕС, НАТО, россиян – Китай.

Индия не очень хотела бы вмешиваться или пытаться взять на себя роль посредника. У Нью-Дели много собственных проблем: "Нам нужна поддержка РФ".

"Я не вижу перспектив посредника, чтобы Индия вела успешные переговоры и пыталась достичь консенсуса между ЕС, НАТО и Россией. Это маловероятно", – говорит Панда.