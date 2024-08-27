Россияне ночью массированно атаковали ракетами и дронами. ПВО сбила 65 целей

Еще около 10 дронов находятся в воздушном пространстве Украины

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

В ночь на 27 августа россияне атаковали украинские регионы ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 65 воздушных целей. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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По его словам, радиотехнические войска обнаружили и сопроводили 91 средство воздушного нападения противника.

Ночью оккупанты нанесли удар по Украине ракетами разных типов и ударными дронами:

→ тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области РФ);

→ баллистической ракетой "Искандер-М" (из временно оккупированного Крыма);

→ крылатой ракетой "Искандер-К" (из Воронежской области РФ);

→ пятью крылатыми ракетами Х-101 (из бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ);

→ 81 ударным беспилотником (из Ейска и Курской области РФ).

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила:

→ пять крылатых ракет Х-101;

→ 60 ударных дронов.

10 вражеских беспилотников локационно потеряны (вероятно упали), один пересек границу с Беларусью, еще около 10 находятся в воздушном пространстве Украины.

В ночь на 27 августа россияне нанесли удар по гостинице в Кривом Роге, в результате чего погибли два человека.

Ночью россияне атаковали "шахедами" Запорожье. Жертвами обстрела стали два человека.

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