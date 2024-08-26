"Самая массированная атака по Украине". ВСУ сбили 102 ракеты и 99 беспилотников – список
Россияне совершили самую массированную воздушную атаку по Украине – Силы обороны сбили 102 из 127 ракет и 99 из 109 беспилотников оккупантов. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.
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Он назвал эту российскую атаку самой массированной.
В ночь на 26 августа захватчики нанесли массированный комбинированный удар по украинским объектам критической инфраструктуры, в частности по топливно-энергетическому сектору государства, и для этого использовали ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования, сообщил военный.
По данным Олещука, всего радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и сопровождали 127 ракет оккупантов и 109 дронов – защитникам удалось сбить 102 и 99 единиц соответственно:
→ одну аэробалистическую ракету "Кинжал" из трех, запущенных россиянами из Рязанской и Липецкой областей РФ;
→ один "Искандер-М" или KN-23 (производства Северной Кореи) из шести запущенных из Курской, Воронежской областей РФ и из временно оккупированного Крыма;
→ одну Х-22 из трех, запущенных из воздушного пространства Воронежской области;
→ вместе 99 крылатых ракет Х-101, "Калибр", управляемых авиаракет Х-59/69 (первых запустили 77 единиц с самолетов Ту-95МС из Волгоградской области и района Каспийского моря, вторых 28 с надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря, а третьих – 10 штук с самолетов Су-57, Су-34 из Белгородской области и из района оккупированного Мариуполя);
→ 99 "шахедов" ps 109, запущенных из районов пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск в России и Чауды в оккупированном Крыму.
Отражали воздушное нападение все имеющиеся у Украины средства вооружения и техники – авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы, отметил командующий.
При этом несколько дронов были локационно потеряны на территории Украины, а еще два пересекли границу с Беларусью, отметил Олещук.
- Еще до завершения тревоги в Украине из-за ракетных обстрелов ввели экстренные отключения света без графиков.
- Целью очередной массированной атаки РФ по Украине были объекты энергетики, пострадали 15 областей.
- Советник премьер-министра сообщил, что после этой массированной атаки придется корректировать планы по подготовке к зиме.
- Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие.
- Главы ОВА получили задачу развернуть при необходимости Пункты несокрушимости.
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