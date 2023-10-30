Ранним утром 24 февраля 2022 года Россия нанесла ракетные удары по территории Украины и начала полномасштабное вторжение. ВСУ дают отпор врагу: на 30.10.2023 уничтожено 299 940 оккупантов, тысячи единиц военной техники (321 самолет, 324 вертолета, 5190 танков, 9775 бронемашин, 7202 артиллерийские системы и 834 РСЗО).
Чеченцы расстреляли спящую семью в Волновахе, убили девятерых: фото и детали расследования.
Time пишет (со ссылкой, конечно, на каких-то анонимов "из окружения президента"), что Зеленский "злой" и "чувствует себя преданным союзниками", но "все так же убежден в победе Украины".
Появилось видео последствий ракетных ударов под Одессой: россияне били из "Искандера".
Россияне обстреляли маршрутку в Херсоне, одна из раненых в тяжелом состоянии – фото.
Спикер ВСУ об обороне Авдеевки: Никто не собирается отходить.
В районе Бахмута россияне существенно усилили свою группировку и перешли от обороны к активным действиям, сообщил Сырский.
Ограничение прав украинцев после войны. Почти 90% граждан выступают против — опрос КМИС.
Китай не приехал на переговоры по Украине на Мальте. Говорят, будут "работать по-своему".
Одесса. Появились фото последствий удара россиян по судоремонтному заводу за городом.
Вдоль украинской границы сейчас 1800 беларуских военных под прикрытием "учений" - Наев.
В Севастополе – взрывы и дым над Севморзаводом. Оккупанты пишут о "ПВО и маскировке" и о двух якобы сбитых воздушных целях.
В Марганце из-за обстрелов и нехватки воды остановился комбинат Коломойского.
Под Авдеевкой сбили Су-25. Это уже шестой с начала масштабного наступления РФ на город.
Мобилизация. Военкоматы не будут блокировать счета, повесток в "Дії" не будет — Федоров.
Писториус: Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны.
В Запорожье прогремел взрыв. ВСУ писали об угрозе ракетного удара.
В России пишут, что Теплинский возглавил группировку "Днепр". Буданов называл его "умным".
В ВСУ подтвердили удары по ПВО россиян в Крыму и под Луганском. В РФ заявляли об ATACMS.
СБУ: Житель Запорожья установил на дорогах камеры, чтобы шпионить за колоннами ВСУ – видео.
Одесса. Россияне ударили по судоремонтному заводу за городом, есть раненые и разрушения.
Россияне пишут о якобы ракетном ударе ВСУ по полку ПВО в Крыму. Заявляют о 17 раненых.
Ракетный удар по Новой почте под Харьковом. Число жертв увеличилось, умер один из раненых.
Мобилизация в Украине перейдет в "смарт-формат". Люди сами будут выбирать специальность.
Данилов: Начало на России черносотенских погромов - вопрос времени.
В Одессе прогремели взрывы. После этого объявили тревогу, ВСУ заявили об угрозе баллистики.
Россия ночью запустила по Украине 12 "шахедов" и ракеты Х-59. Взрывы были в семи областях.
Генштаб: РФ наступает от Купянска до Работино, жестокие бои за Авдеевку и Марьинку — карта.
Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы в Днепре и Староконстантинове.
Спикер Палаты Джонсон заявил, что помощь Израилю и Украине будут голосоваться отдельно.
Сводка от OSINT-сообщества DeepState:
В районе Староконстантинова Хмельницкой области слышна работа ПВО - отражающих атаку "шахедов", сообщает собеседник LIGA.net в городе.
Атака на Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ была спецоперацией СБУ, удалось двумя дронами нанести ущерб дорогостоящему оборудованию, сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах.
Под Авдеевкой пограничники попали ракетой из ПЗРК в российский военный самолет, по предварительной информации, штурмовик Су-25.
Американцы интегрировали для Украины ракеты Patriot с советской ЗРК.
МВД показало фото разрушений после российских обстрелов 28 октября.
В Раде зарегистрировали согласованный с полицией законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа.
Сухопутные войска показали, как на Красногоровке разбили колонну российской техники.
В Северске в результате разрыва снаряда ранены четверо полицейских.
В Офисе Зеленского рассказали о результатах третьего саммита по принципам восстановления мира, который состоялся на Мальте.
Командование ДШВ показало кадры с уничтожением российской БМП с помощью беспилотника.
"Есть раненые, много разрушений". Россияне усиленно бомбят свободную часть Херсонской области.
Появилась новая информация о потерях России на фронте. За последние сутки они несколько уменьшились.
Украинская ПВО ночью сбила пять "шахедов".
В Миргордском районе Полтавской области – прилет крылатой ракеты Х-59. Предварительно – без потерь и серьезных последствий.
Генштаб рассказал о ситуации на фронте: россияне пытались наступать в 16 местах.
В России возле Краснодара горел нефтеперерабатывающий завод. Вероятно, из-за беспилотника.
Россия ночью атаковала дронами Хмельницкую область.
Министр обороны Словакии заявил, что больше не будет отправлять Украине оружие и боеприпасы
Зеленский: Формула мира может стать универсальной, несмотря на то, что все войны разные