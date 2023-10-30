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Еще один сбитый Су-25 под Авдеевкой, удар РФ по судоремонтному заводу под Одессой — LIVE - Фото

Еще один сбитый Су-25 под Авдеевкой, удар РФ по судоремонтному заводу под Одессой — LIVELive

Цей матеріал також доступний українською
Еще один сбитый Су-25 под Авдеевкой, удар РФ по судоремонтному заводу под Одессой — LIVELive
30.10.2023, 13:36
11797153
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Ранним утром 24 февраля 2022 года Россия нанесла ракетные удары по территории Украины и начала полномасштабное вторжение. ВСУ дают отпор врагу: на 30.10.2023 уничтожено 299 940 оккупантов, тысячи единиц военной техники (321 самолет, 324 вертолета, 5190 танков, 9775 бронемашин, 7202 артиллерийские системы и 834 РСЗО).

30.10.2023
16:17

Чеченцы расстреляли спящую семью в Волновахе, убили девятерых: фото и детали расследования.

16:02

Time пишет (со ссылкой, конечно, на каких-то анонимов "из окружения президента"), что Зеленский "злой" и "чувствует себя преданным союзниками", но "все так же убежден в победе Украины".

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13:52

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13:20

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10:50

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10:35

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10:04

Ракетный удар по Новой почте под Харьковом. Число жертв увеличилось, умер один из раненых.

09:55

Мобилизация в Украине перейдет в "смарт-формат". Люди сами будут выбирать специальность. 

09:42

Данилов: Начало на России черносотенских погромов - вопрос времени.

08:48

В Одессе прогремели взрывы. После этого объявили тревогу, ВСУ заявили об угрозе баллистики. 

08:26

Россия ночью запустила по Украине 12 "шахедов" и ракеты Х-59. Взрывы были в семи областях. 

07:49

Генштаб: РФ наступает от Купянска до Работино, жестокие бои за Авдеевку и Марьинку — карта. 

07:48

Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы в Днепре и Староконстантинове. 

06:33

Спикер Палаты Джонсон заявил, что помощь Израилю и Украине будут голосоваться отдельно. 

01:21

Сводка от OSINT-сообщества DeepState:

29.10.2023
23:46

В районе Староконстантинова Хмельницкой области слышна работа ПВОотражающих атаку "шахедов", сообщает собеседник LIGA.net в городе.

19:01

Атака на Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ была спецоперацией СБУ, удалось двумя дронами нанести ущерб дорогостоящему оборудованию, сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах.

17:13

Под Авдеевкой пограничники попали ракетой из ПЗРК в российский военный самолет, по предварительной информации, штурмовик Су-25.

14:59

Американцы интегрировали для Украины ракеты Patriot с советской ЗРК.

13:14

МВД показало фото разрушений после российских обстрелов 28 октября.

12:59

В Раде зарегистрировали согласованный с полицией законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа.

12:58

Сухопутные войска показали, как на Красногоровке разбили колонну российской техники.

11:50

В Северске в результате разрыва снаряда ранены четверо полицейских.

11:05

В Офисе Зеленского рассказали о результатах третьего саммита по принципам восстановления мира, который состоялся на Мальте.

10:17

Командование ДШВ показало кадры с уничтожением российской БМП с помощью беспилотника.

08:49

"Есть раненые, много разрушений". Россияне усиленно бомбят свободную часть Херсонской области.

08:21

Появилась новая информация о потерях России на фронте. За последние сутки они несколько уменьшились.

07:56

Украинская ПВО ночью сбила пять "шахедов".

07:55

В Миргордском районе Полтавской области – прилет крылатой ракеты Х-59. Предварительно – без потерь и серьезных последствий.

07:26

Генштаб рассказал о ситуации на фронте: россияне пытались наступать в 16 местах.

06:58

В России возле Краснодара горел нефтеперерабатывающий завод. Вероятно, из-за беспилотника.

06:25

Россия ночью атаковала дронами Хмельницкую область.

28.10.2023
22:00

21:41

Министр обороны Словакии заявил, что больше не будет отправлять Украине оружие и боеприпасы

21:18

Зеленский: Формула мира может стать универсальной, несмотря на то, что все войны разные

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Теги: война, вторжение
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