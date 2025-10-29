Росія і Крим під масованою атакою дронів: відео вибухів і пожеж

Військове відомство держави-агресорки заявило про сотню нібито збитих або перехоплених БпЛА. Місцеві публікують відео дронових атак

Крим (Ілюстративне фото: ЕРА)

У ніч проти 29 жовтня Росію атакували безпілотники, зокрема прилітало по Ульяновській області, республіці Марій Ел, Ставропольському краю. Також завдано ударів по тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили представники місцевої влади та російські пропагандисти.

Міноборони РФ відзвітувало загалом про 100 нібито збитих або перехоплених БпЛА.

Російський Telegram-канал ASTRA, посилаючись на місцевих жителів, пише про нібито атаку на нафтопереробний завод "НС-Ойл" у Новоспаському Ульяновської області.

Губернатор Олексій Русскіх традиційно для представників російської влади заявив про нібито відбиття атаки чотирьох БпЛА у Новоспаському районі й про "падіння уламків", внаслідок чого виникла пожежа, яку згасили.

Глава республіки Марій Ел Юрій Зайцев підтвердив нічну дронову атаку – каже, що ударів було завдано "неподалік" від одного із промислових підприємств і що нібито минулося без руйнувань.

Очевидці зафіксували вогняну заграву на одному з фото – пропагандисти з ASTRA геолокували кадри. Стверджують, що їх було зроблено у селищі міського типу Оршанка, що в районі Пролетарської вулиці.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров поскаржився вночі, що дрони "намагалися" атакувати промислову зону міста Будьонновськ. Але БпЛА нібито збили й "істотних збитків атака не завдала".

Ватажок окупантів Криму Сергій Аксьонов заявив, що внаслідок атаки БпЛА у Сімферополі було влучання у ємність із пально-мастильними матеріалами. Виникла пожежа.

Водночас проукраїнський Telegram-канал Крымский ветер, посилаючись на очевидців, стверджує, що у Сімферополі нібито палає нафтобаза.