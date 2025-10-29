Россия и Крым под массированной атакой дронов: видео взрывов и пожаров

Крым (Иллюстративное фото: ЕРА)

В ночь на 29 октября Россию атаковали беспилотники, в частности прилетало по Ульяновской области, республике Марий Эл, Ставропольскому краю. Также были удары по временно оккупированному Крыму. Об этом сообщили представители местных властей и российские пропагандисты.

Минобороны РФ отчиталось всего о 100 якобы сбитых или перехваченных БпЛА.

Российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на местных жителей, пишет о якобы атаке на нефтеперерабатывающий завод "НС-Ойл" в Новоспасском Ульяновской области.

Губернатор Алексей Русских традиционно для представителей российской власти заявил о якобы отражении атаки четырех БпЛА в Новоспасском районе и о "падении обломков", в результате чего возник пожар, который потушили.

Глава республики Марий Эл Юрий Зайцев подтвердил ночную дроновую атаку – говорит, что удары были нанесены "неподалеку" от одного из промышленных предприятий и что якобы обошлось без разрушений.

Очевидцы зафиксировали огненное зарево на одном из фото – пропагандисты из ASTRA геолоцировали кадры. Утверждают, что они были сделаны в поселке городского типа Оршанка, что в районе Пролетарской улицы.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пожаловался ночью, что дроны "пытались" атаковать промышленную зону города Буденновск. Но БпЛА якобы сбили и "существенного ущерба атака не нанесла".

Главарь оккупантов Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки БпЛА в Симферополе было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. Возник пожар.

В то же время проукраинский Telegram-канал Крымский ветер, ссылаясь на очевидцев, утверждает, что в Симферополе якобы горит нефтебаза.