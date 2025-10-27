Зеленский анонсировал расширение географии дальнобойных ударов по России

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В понедельник, 27 октября, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудили расширение географии дальнобойных ударов по территории России. Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.

"Главная тематика – наши способности для дальнобойных санкций против России. Были и производители оружия, и все, кто отвечает за его применение", – написал Зеленский.

Он добавил, что на Ставке проанализировали эффективность и результаты дальнобойных ударов по государству-агрессору. Российская нефтеперерабатывающая отрасль уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще большую, заявил президент.

"Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности", – акцентировал Зеленский.

Он заявил о работе с производителями для долгосрочных контрактов. Срок три года позволяет производителю лучше планировать использование необходимых ресурсов и масштабировать поставки в армию. Количество таких заключенных контрактов будет больше, подчеркнул глава государства.

Также на Ставке Зеленский заслушал доклады о российских ударах против украинской инфраструктуры и энергетических объектов. Определили новые потребности в защите и задачи для работы с партнерами ради конкретных направлений в поставках противовоздушной обороны. Президент отметил, что необходимые системы у партнеров есть, и важно, чтобы украинская дипломатия активнее готовила соответствующие решения.