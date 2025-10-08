Зеленский: Россияне уже используют резервы дизеля, которые берегли на черный день

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

У россиян уже ощущается дефицит топлива на фоне украинских дальнобойных ударов. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина достигает действительно "значительных вещей" в производстве оружия. Он добавил, что "дальнобойные санкции против России это демонстрируют".

"По нашим данным, дефицит топлива в России уже идет к показателю в 20% – это то, что касается бензина у них. Они уже используют и резервы дизеля, которые берегли на черный день", – отметил Зеленский.

По его словам, российскому диктатору Владимиру Путину много раз предлагали закончить войну или хотя бы прекратить огонь. Однако он отверг предложения Украины и США.

"Именно поэтому вполне справедливо, что Россия должна чувствовать полную цену войны. Производители оружия это обеспечивают. Наши дальнобойные удары стали более точными", – сказал президент.