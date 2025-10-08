Зеленский: Россияне уже используют резервы дизеля, которые берегли на черный день
У россиян уже ощущается дефицит топлива на фоне украинских дальнобойных ударов. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что Украина достигает действительно "значительных вещей" в производстве оружия. Он добавил, что "дальнобойные санкции против России это демонстрируют".
"По нашим данным, дефицит топлива в России уже идет к показателю в 20% – это то, что касается бензина у них. Они уже используют и резервы дизеля, которые берегли на черный день", – отметил Зеленский.
По его словам, российскому диктатору Владимиру Путину много раз предлагали закончить войну или хотя бы прекратить огонь. Однако он отверг предложения Украины и США.
"Именно поэтому вполне справедливо, что Россия должна чувствовать полную цену войны. Производители оружия это обеспечивают. Наши дальнобойные удары стали более точными", – сказал президент.
- Украина регулярно наносит удары по инфраструктуре оккупантов. В частности, в ночь на 4 октября Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области.
- 6 октября Генштаб сообщал о поражении нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии.
- В тот же день взрывы раздавались в районе НПЗ в российской Тюмени.
