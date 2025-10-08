Зеленський: Росіяни вже використовують резерви дизелю, які берегли на чорний день
У росіян вже відчувається дефіцит пального на тлі українських далекобійних ударів. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
Глава держави зазначив, що Україна досягає дійсно "значних речей" у виробництві зброї. Він додав, що "далекобійні санкції проти Росії це демонструють".
"За нашими даними, дефіцит пального в Росії вже йде до показника у 20% – це те, що стосується бензину в них. Вони вже використовують і резерви дизеля, які берегли на чорний день", – зазначив Зеленський.
За його словами, російському диктатору Володимиру Путіну багато разів пропонували закінчити війну або хоча б припинити вогонь. Однак він відкинув пропозиції України та США.
"Саме тому цілком справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни. Виробники зброї це забезпечують. Наші далекобійні удари стали точнішими", – сказав президент.
- Україна регулярно завдає ударів по інфраструктурі окупантів. Зокрема, у ніч проти 4 жовтня Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Ленінградській області.
- 6 жовтня Генштаб повідомляв про ураження нафтового термінала в тимчасово окупованій Феодосії.
- Того самого дня вибухи лунали в районі НПЗ в російській Тюмені.
