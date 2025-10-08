Зеленський: Росіяни вже використовують резерви дизелю, які берегли на чорний день
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У росіян вже відчувається дефіцит пального на тлі українських далекобійних ударів. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна досягає дійсно "значних речей" у виробництві зброї. Він додав, що "далекобійні санкції проти Росії це демонструють".

"За нашими даними, дефіцит пального в Росії вже йде до показника у 20% – це те, що стосується бензину в них. Вони вже використовують і резерви дизеля, які берегли на чорний день", – зазначив Зеленський.

За його словами, російському диктатору Володимиру Путіну багато разів пропонували закінчити війну або хоча б припинити вогонь. Однак він відкинув пропозиції України та США.

"Саме тому цілком справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни. Виробники зброї це забезпечують. Наші далекобійні удари стали точнішими", – сказав президент.

