Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки у Дзержинську та нафтовий термінал у Криму

У ніч проти 6 жовтня Сили оборони уразили ключові обʼєкти Росії

Завод у Дзержинську (Фото: пропагандистські медіа)

Сили оборони в ніч проти 6 жовтня уразили завод з виробництва вибухівки й боєприпасів у Дзержинську та комплекс з перевалки нафти та нафтопродуктів у Феодосії. Про це повідомляє Генштаб.

За даними Генштабу, підрозділи Сил оборони уразили інфраструктуру федерального казенного підприємства "Завод им. Я.М. Свердлова".

Він є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Має змогу споряджати практично всі види боєприпасів – авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема й такі, що коригуються за ціллю, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

У рамках кооперації завод також здійснює спорядження бойових частин уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів.

Внаслідок ураження зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі.

Окрім того, уражено потужності АТ "Морской нефтяной терминал" у Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму. Генштаб зазначає, що це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти й нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт.

У результаті успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкта.

Також у Криму Сили оборони влучили по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ. Результати ураження уточнюються.

У ніч проти 6 жовтня Росія і тимчасово окупований Крим були під масованою атакою дронів. Міноборони РФ нарахувало 251 нібито збитий або перехоплений безпілотник.

За даними російських пропагандистів, було атаковано нафтобазу у Феодосії й ТЕЦ у Брянській області.