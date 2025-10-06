Украина поразила завод по производству взрывчатки в Дзержинске и нефтяной терминал в Крыму

Завод в Дзержинске (Фото: пропагандистские медиа)

Силы обороны в ночь на 6 октября поразили завод по производству взрывчатки и боеприпасов в Дзержинске и комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов в Феодосии. Об этом сообщает Генштаб.

По данным Генштаба, подразделения Сил обороны поразили инфраструктуру федерального казенного предприятия "Завод им. Я.М. Свердлова".

Он является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ. Имеет возможность снаряжать практически все виды боеприпасов – авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе и корректируемые по цели, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

В рамках кооперации завод также осуществляет снаряжение боевых частей унифицированных межвидовых планировочных боеприпасов.

В результате поражения зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели.

Кроме того, поражены мощности АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, что во временно оккупированном Крыму. Генштаб отмечает, что это многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно, а также автомобильный транспорт.

В результате успешного попадания зафиксирован масштабный пожар на территории объекта.

Также в Крыму Силы обороны попали по складу боеприпасов отдельного батальона материального обеспечения 18-й общевойсковой армии РФ. Результаты поражения уточняются.

В ночь на 6 октября Россия и временно оккупированный Крым были под массированной атакой дронов. Минобороны РФ насчитало 251 якобы сбитый или перехваченный беспилотник.

По данным российских пропагандистов, были атакованы нефтебаза в Феодосии и ТЭЦ в Брянской области.