В Россию и Крым прилетели беспилотники: видео взрывов и пожаров
Феодосия (Фото: местный паблик)

В ночь на 6 октября Россия и временно оккупированный Крым оказались под атакой беспилотников. Фото и видео взрывов и пожаров публикуют местные паблики и российские пропагандисты.

В Феодосии возник пожар после атаки на местную нефтебазу, пишет пропагандистский ресурс ASTRA, ссылаясь на местных жителей. Небо над городом затянуло дымом.

В Россию и Крым прилетели беспилотники: видео взрывов и пожаров
Фото: АСТРА

Также, по данным ASTRA, была атакована ТЭЦ в Клинцах Брянской области.

В Россию и Крым прилетели беспилотники: видео взрывов и пожаров
Фото: АСТРА

Взрывалось и в Дзержинске Нижегородской области.

  • В ночь на 4 октября Украина в третий раз за год атаковала нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.
  • Вечером 5 октября в российском Белгороде на фоне ракетной угрозы были слышны взрывы, а после этого возникли проблемы с электроснабжением.
удары по РФКрымФеодосияБПЛА