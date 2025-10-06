В Россию и Крым прилетели беспилотники: видео взрывов и пожаров
В ночь на 6 октября Россия и временно оккупированный Крым оказались под атакой беспилотников. Фото и видео взрывов и пожаров публикуют местные паблики и российские пропагандисты.
В Феодосии возник пожар после атаки на местную нефтебазу, пишет пропагандистский ресурс ASTRA, ссылаясь на местных жителей. Небо над городом затянуло дымом.
Также, по данным ASTRA, была атакована ТЭЦ в Клинцах Брянской области.
Взрывалось и в Дзержинске Нижегородской области.
- В ночь на 4 октября Украина в третий раз за год атаковала нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.
- Вечером 5 октября в российском Белгороде на фоне ракетной угрозы были слышны взрывы, а после этого возникли проблемы с электроснабжением.
