В Россию и Крым прилетели беспилотники: видео взрывов и пожаров

По данным местных, атакована ТЭЦ в Клинцах Брянской области, а в Феодосии – нефтебаза

Феодосия (Фото: местный паблик)

В ночь на 6 октября Россия и временно оккупированный Крым оказались под атакой беспилотников. Фото и видео взрывов и пожаров публикуют местные паблики и российские пропагандисты.

В Феодосии возник пожар после атаки на местную нефтебазу, пишет пропагандистский ресурс ASTRA, ссылаясь на местных жителей. Небо над городом затянуло дымом.

Фото: АСТРА

Также, по данным ASTRA, была атакована ТЭЦ в Клинцах Брянской области.

Фото: АСТРА

Взрывалось и в Дзержинске Нижегородской области.