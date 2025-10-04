Третья атака за год. Один из крупнейших НПЗ в России поразили ССО вместе с повстанцами
Нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области в ночь на 4 октября поразили Силы специальных операций. Им помогало повстанческое движение "Черная искра", рассказали спецназовцы.
На одном из крупнейших российских НПЗ были поражены установка по производству линейных алкилбензолов и линейных алкилароматических сульфонатов (ЛАБ-ЛАБС) и установка по удалению воды, соли и первичной обработки нефти (ЭЛОУ-АВТ-6).
Военные отметили, что успешным действиям предшествовала четкая координация и планирование между ССО Украины и представителями "Черная искра". Поражение завода и пожар подтверждают также власти региона и местные жители – критическое для врага предприятие пылает уже третий раз в 2025 году, говорят в ССО.
НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" имеет мощность 20,1 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.
- В Генштабе сообщили, что вместе с НПЗ также были поражены малый ракетный корабль "Буян-М" в Республике Карелия и радиолокационный комплекс "Гармон" вместе с транспортно-заряжающей машиной из состава ОТРК "Искандер" в Курской области.
- 4 октября россияне жаловались на взрывы в Ленинградской области, губернатор сообщал о работе ПВО, а впоследствии – о пожаре в промзоне.
