Третья атака за год. Один из крупнейших НПЗ в России поразили ССО вместе с повстанцами

На нефтезаводе были поражены две установки силами спецназовцев и российских партизан

НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" (Фото: ресурсы оккупантов)

Нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области в ночь на 4 октября поразили Силы специальных операций. Им помогало повстанческое движение "Черная искра", рассказали спецназовцы.

На одном из крупнейших российских НПЗ были поражены установка по производству линейных алкилбензолов и линейных алкилароматических сульфонатов (ЛАБ-ЛАБС) и установка по удалению воды, соли и первичной обработки нефти (ЭЛОУ-АВТ-6).

Военные отметили, что успешным действиям предшествовала четкая координация и планирование между ССО Украины и представителями "Черная искра". Поражение завода и пожар подтверждают также власти региона и местные жители – критическое для врага предприятие пылает уже третий раз в 2025 году, говорят в ССО.

НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" имеет мощность 20,1 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.