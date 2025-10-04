Третя атака за рік. Один з найбільших НПЗ у Росії Силам спецоперацій допомогли уразити повстанці
Нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області в ніч проти 4 жовтня уразили Сили спеціальних операцій. Їй допомагав повстанський рух "Черная искра", розповіли спецпризначенці.
На одному з найбільших російських НПЗ було уражено установку з виробництва лінійних алкілбензолів та лінійних алкілароматичних сульфонатів (ЛАБ-ЛАБС) та установку з видалення води, солі та первинної обробки нафти (ЕЛОУ-АВТ-6).
Військові зазначили, що успішним діям передувала чітка координація та планування між ССО України та представниками "Черная искра". Ураження заводу та пожежу підтверджують також влада регіону та місцеві мешканці – критичне для ворога підприємство палає вже втретє у 2025 році, кажуть у ССО.
НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" має потужність 20,1 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційне пальне та інші нафтопродукти.
- У Генштабі повідомили, що разом із НПЗ також були уражені малий ракетний корабель "Буян-М" в Республіці Карелія та радіолокаційний комплекс "Гармон" разом із транспортно-заряджальною машиною зі складу ОТРК "Іскандер" в Курській області.
- 4 жовтня росіяни скаржилися на вибухи у Ленінградській області, губернатор повідомляв про роботу ППО, а згодом – про пожежу в промзоні.
