Третя атака за рік. Один з найбільших НПЗ у Росії Силам спецоперацій допомогли уразити повстанці

На нафтозаводі було уражено дві установки силами спецпризначенців та російських партизанів

НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" (Фото: ресурси окупантів)

Нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області в ніч проти 4 жовтня уразили Сили спеціальних операцій. Їй допомагав повстанський рух "Черная искра", розповіли спецпризначенці.

На одному з найбільших російських НПЗ було уражено установку з виробництва лінійних алкілбензолів та лінійних алкілароматичних сульфонатів (ЛАБ-ЛАБС) та установку з видалення води, солі та первинної обробки нафти (ЕЛОУ-АВТ-6).

Військові зазначили, що успішним діям передувала чітка координація та планування між ССО України та представниками "Черная искра". Ураження заводу та пожежу підтверджують також влада регіону та місцеві мешканці – критичне для ворога підприємство палає вже втретє у 2025 році, кажуть у ССО.

НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" має потужність 20,1 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційне пальне та інші нафтопродукти.