Сили оборони уразили один з найбільших НПЗ Росії, ракетний корабель і командний пункт росіян

У ніч проти 4 жовтня Сили оборони уразили низку важливих об'єктів росіян

Ленінградський НПЗ (Фото: пропагандистські медіа)

У ніч проти 4 жовтня Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Ленінградській області, малий ракетний корабель "Буян-М" і командний пункт російської армії на тимчасово окупованій Донеччині. Про це повідомляє Генштаб.

Зазначається, що підрозділи Сил оборони завдали удару по підприємству "Кіришінєфтєоргсінтез" у місті Кіриші Ленінградської області. На об’єкті були вибухи та пожежа. Результати ураження уточнюються.

У Генштабі уточнюють, що Кіришський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території Росії. Його річна потужність – 18,4 млн тонн перероблення нафти.

Також у районі Онезького озера, що в Республіці Карелія, пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М". Ступінь збитків з’ясовується.

Окрім того, Сили оборони уразили в Курській області радіолокаційний комплекс "Гармон" та транспортно-заряджальну машину зі складу ОТРК "Іскандер".

Разом з тим завдано удару по командному пункту 8 армії РФ, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини. Ціль уражено. Результати уточнюються.

4 жовтня у Росії скаржилися на вибухи у Ленінградській області.

Губернатор писав про роботу протиповітряної оборони в області, проте згодом заявив про "загоряння в промзоні", не вказавши причину пожежі.