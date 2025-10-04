Сили оборони уразили один з найбільших НПЗ Росії, ракетний корабель і командний пункт росіян
У ніч проти 4 жовтня Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Ленінградській області, малий ракетний корабель "Буян-М" і командний пункт російської армії на тимчасово окупованій Донеччині. Про це повідомляє Генштаб.
Зазначається, що підрозділи Сил оборони завдали удару по підприємству "Кіришінєфтєоргсінтез" у місті Кіриші Ленінградської області. На об’єкті були вибухи та пожежа. Результати ураження уточнюються.
У Генштабі уточнюють, що Кіришський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території Росії. Його річна потужність – 18,4 млн тонн перероблення нафти.
Також у районі Онезького озера, що в Республіці Карелія, пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М". Ступінь збитків з’ясовується.
Окрім того, Сили оборони уразили в Курській області радіолокаційний комплекс "Гармон" та транспортно-заряджальну машину зі складу ОТРК "Іскандер".
Разом з тим завдано удару по командному пункту 8 армії РФ, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини. Ціль уражено. Результати уточнюються.
4 жовтня у Росії скаржилися на вибухи у Ленінградській області.
Губернатор писав про роботу протиповітряної оборони в області, проте згодом заявив про "загоряння в промзоні", не вказавши причину пожежі.
- У ніч проти 14 вересня Сили оборони вже завдавали удару по нафтопереробному заводу в Кіришах Ленінградської області.
- У ніч проти 26 вересня Україна вчергове уразила Афіпський НПЗ у Краснодарському краї.
- 29 вересня Сили оборони уразили "Нептуном" російський завод у Брянській області на відстані 240 км.
