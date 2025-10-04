Силы обороны поразили крупнейший НПЗ России, ракетный корабль и командный пункт россиян

В ночь на 4 октября Силы обороны поразили ряд важных объектов россиян

Ленинградский НПЗ (Фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 4 октября Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области, малый ракетный корабль "Буян-М" и командный пункт российской армии на временно оккупированной Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что подразделения Сил обороны нанесли удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез" в городе Кириши, Ленинградской области. На объекте были взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

В Генштабе уточняют, что Киришский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ на территории России. Его годовая мощность – 18,4 млн тонн переработки нефти в год.

Также, в районе Онежского озера, что в Республике Карелия, поврежден малый ракетный корабль "Буян-М". Степень ущерба выясняется.

Кроме того, Силы обороны поразили в Курской области радиолокационный комплекс "Гармон" и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК "Искандер".

Вместе с тем, нанесен удар по командному пункту 8 армии РФ, который дислоцируется на временно оккупированной территории Донецкой области. Цель поражена. Результаты уточняются.

4 октября в России жаловались на взрывы в Ленинградской области.

Губернатор писал о работе противовоздушной работы в области, однако впоследствии заявил о "возгорании в промзоне", не указав причину пожара.