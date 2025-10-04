Дроны атаковали Ленинградскую область. В РФ заявляют о взрывах на одном из крупнейших НПЗ

Дроны, вероятно, ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в РФ "Киришинефтеоргсинтез"

Ленинградский НПЗ (Фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 4 октября беспилотники атаковали город Кириши в Ленинградской области. Россияне заявляют, что дроны ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов – "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ), сообщают пропагандистские медиа и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сначала Дрозденко писал о работе противовоздушной работы в Ленинградской области, однако впоследствии заявил о "возгорании в промзоне", не указав причину пожара.

Позже губернатор заявил, что силами ПВО над Киришами якобы уничтожили семь дронов, а "горение в промзоне ликвидировано".

В то же время местные жители заявляют, что целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез". Проукраинские Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+ также пишут об этом и публикуют фото пожара с российского НПЗ.

Завод имеет мощность переработки более 10 млн тонн нефти в год и производит широкий спектр нефтепродуктов, в частности бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие. "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) находится на расстоянии более 800 км от границы с Украиной и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.Он расположен в городе Кириши Ленинградской области и относится к дочерним предприятиям компании "Сургутнефтегаз".Завод имеет мощность переработки более 10 млн тонн нефти в год и производит широкий спектр нефтепродуктов, в частности бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие.