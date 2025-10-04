Дроны атаковали Ленинградскую область. В РФ заявляют о взрывах на одном из крупнейших НПЗ
В ночь на 4 октября беспилотники атаковали город Кириши в Ленинградской области. Россияне заявляют, что дроны ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов – "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ), сообщают пропагандистские медиа и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Сначала Дрозденко писал о работе противовоздушной работы в Ленинградской области, однако впоследствии заявил о "возгорании в промзоне", не указав причину пожара.
Позже губернатор заявил, что силами ПВО над Киришами якобы уничтожили семь дронов, а "горение в промзоне ликвидировано".
В то же время местные жители заявляют, что целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез". Проукраинские Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+ также пишут об этом и публикуют фото пожара с российского НПЗ.
Он расположен в городе Кириши Ленинградской области и относится к дочерним предприятиям компании "Сургутнефтегаз".
Завод имеет мощность переработки более 10 млн тонн нефти в год и производит широкий спектр нефтепродуктов, в частности бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие.
- В ночь на 14 сентября Силы обороны уже наносили удар по нефтеперерабатывающему заводу в Киришах Ленинградской области.
- В ночь на 26 сентября Украина в очередной раз поразила Афипский НПЗ в Краснодарском крае.
- 29 сентября Силы обороны поразили "Нептуном" российский завод в Брянской области на расстоянии 240 км.
