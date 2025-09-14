Генштаб подтвердил поражение Ленинградского НПЗ. Были взрывы и пожар

Киришский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, сообщили в Генштабе

Киришский НПЗ (Иллюстративное фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 14 сентября подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на заводе были зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

Генштаб уточняет, что Киришский НПЗ - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Этот объект производит около 80 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины, дизель, авиационное топливо и т.д., и задействован для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее заявлял, что в Киришском районе якобы сбили три дрона.

Он также писал, что возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода "КИНЕФ", произошедшее из-за падения обломков беспилотника, было якобы ликвидировано.

В то же время проукраинский Telegram-канал Supernova+ публиковал фото и видео пожара, который возник на НПЗ.