Генштаб подтвердил поражение Ленинградского НПЗ. Были взрывы и пожар
В ночь на 14 сентября подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Отмечается, что на заводе были зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.
Генштаб уточняет, что Киришский НПЗ - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Этот объект производит около 80 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины, дизель, авиационное топливо и т.д., и задействован для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее заявлял, что в Киришском районе якобы сбили три дрона.
Он также писал, что возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода "КИНЕФ", произошедшее из-за падения обломков беспилотника, было якобы ликвидировано.
В то же время проукраинский Telegram-канал Supernova+ публиковал фото и видео пожара, который возник на НПЗ.
- 5 сентября Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ, а также склада боеприпасов и БпЛА россиян в районе Луганска и позиции ЗРК С-400 "Триумф" под Калугой.
- 12 сентября дроны СБУ поразили крупнейший российский нефтеналивной порт "Приморск" в Балтийском море.
- 13 сентября дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" в Уфе.
Комментарии (0)